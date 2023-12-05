محافظ المنوفية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بشبين الكوم

دشن محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار "انزل اكشف واطمن" ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالمركز الصحي بشبين الكوم.



وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم /الثلاثاء/ أن المحافظ تفقد نقطة الفحص بالمركز الصحي، واطمأن على خط سير الحملة بداية من تسجيل البيانات وصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشاد المحافظ بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة .. مشددا على حسن معاملة المواطنين وتنظيم العمل وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة المواطنين .

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم "سرطان الرئة - وسرطان القولون - وسرطان البروستاتا - وسرطان عنق الرحم" لجميع المواطنين فوق سن 18 عاما بإجمالي مليونين و600 ألف مواطن ومواطنة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك من خلال فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى.

ونوهت بأن المبادرة يتم تنفيذها في 242 وحدة صحية على مستوى المحافظة و6 مستشفيات هي" مستشفى منوف – ومستشفى أشمون – ومستشفى الباجور – ومستشفى الشهداء – ومستشفى الجامعة – والمستشفى التعليمي" .. مشيرة إلى أن هناك خطة تثقيفية لجميع المترددين من المدخنين عن خطورة التدخين وأهمية الإقلاع عنه ، حيث يتم توجهيهم إلى عيادة الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة إليهم وخطة الإقلاع عنه؛ حفاظا على صحتهم.

م ع/ت م ش / إسر