رئيس التحرير
طه جبريل
وزارة الأوقاف: أكثر من 37 مليون جنيه دعمًا لأبناء سيناء ضمن جهود البر منذ 2014

واصلت وزارة الأوقاف دورها المجتمعي والإنساني في دعم أبناء سيناء؛ حيث بلغ إجمالي ما قدمته الإدارة العامة للبر لشمال وجنوب سيناء منذ عام 2014 حتى تاريخه (37.059.624) جنيهًا، في صورة قروض حسنة ومساعدات وإعانات متنوعة، بما يعكس التزام الوزارة برعاية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ففي محافظة جنوب سيناء، قدمت الوزارة (3.982.265) جنيهًا كقروض حسنة استفاد منها (488) مواطنًا من أبناء مديرية الأوقاف، إلى جانب تقديم مساعدات وإعانات بقيمة (4.832.000) جنيه، شملت إعانات الزواج، والوفاة، ودعم أصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الهمم، وطلاب المدارس والجامعات، فضلاً عن المساهمة في تخفيف أعباء المعيشة، ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا. 

كما تضمنت الجهود دعم المرأة المعيلة من خلال استخراج شهادات أمان، وإصدار (2200) بطاقة رقم قومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وفي محافظة شمال سيناء، قدمت (10.813.359) جنيهًا كقروض حسنة لعدد (1284) مستفيدًا، إضافة إلى تقديم مساعدات وإعانات بقيمة (17.432.000) جنيه، تنوعت بين دعم الزواج، والوفاة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الهمم، وطلاب العلم، فضلًا عن إعانات المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، إلى جانب استخراج شهادات أمان للمرأة المعيلة، وإصدار (2200) بطاقة رقم قومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. كما شملت الجهود رفع كفاءة (270) منزلاً بمنطقة بئر العبد بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي في إطار رسالتها المجتمعية الهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، ومدِّ يد العون للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما في المناطق الحدودية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وترسيخ قيم التضامن والتراحم بين أفراد المجتمع.

