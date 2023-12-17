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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير للسيدات.. قضاء 6 ساعات يوميا بدون مجهود يؤدي لأمراض خطيرة |تفاصيل

صدى البلد

علق الدكتور حسين خالد، أستاذ طب الأورام، على الدراسة التي اثبتت أن قضاء 6 ساعات يوميا بدون مجهود يؤدي إلى إصابة السيدات بأمراض خطيرة.

وقال "خالد"، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، إن الفكرة لا تتعلق بـ 6 ساعات، ولكن على ضرورة الحركة و بذل المجهود أو الرياضة بين فترة وأخرى بشكل يومي.

النساء الأكثر عُرضة للأمراض

وأشار "خالد"، إلى ضرورة وجود نشاط بدني دائم يوميا، لتقليل احتمالية الإصابة بأي نوع من الأمراض، لافتا إلى أنف في سن الـ40 وما فوق يكون الشخص أكثر عُرضة للإصابة بأمراض خطيرة، معقبا: " أحد تعريفات السرطان هو أنه مرض العمر المتقدم".

وأشار، إلى أن كلما زاد العمر كلما زادت احتمالية الإصابة بسرطان الثدي او الرحم.

الاورام الرياضة أمراض خطيرة سرطان الثدي سرطان الرحم

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