الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعات تستعد الآن لإعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول .

وأضافت خضر خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن طلاب الجامعات أكثر وعيا عن طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية أثناء فترة الامتحانات، لذلك يجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية من الدراسة ومعرفة أن الثانوية العامة هي فرصة عظيمة لتحقيق الهدف .

وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس على مراجعة المنهج باستمرار دون التطرق الي أي اخبار سلبية ومتابعة كافة التعليمات بالمدارس، مشددة على الحضور بالمدارس.

وأوضحت ، أن دور الاسرة في الوقت الحالي هو الأهم لتأهيل الطالب نفسيا دون الضغط عليه وتوفير أجواء مناسبة للمذاكرة داخل المنزل، مؤكدة علي ضرورة تحفيز الطلاب بشكل كبير خلال الفترة الحالية والبعد عن السلبيات بشكل قاطع قبل امتحانات الثانوية العامة .

وأضافت ، انه يجب علي الطالب تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر الي أي معوقات توجد من حوله .

وأكدت خضر، أنه مازال يوجد وقت كاف لطلاب الثانوية العامة لمراجعة المناهج مرة ثانية وثالثة أيضا، مشددة على بدء مذاكرة السهل ثم الصعب .