جمال شعبان: هناك أمل في تعافي مرضى الشلل والزهايمر باستخدام الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التكنولوجيا تدخل المجال الطبي بقوة، والذكاء الاصطناعي يقتحم بسرعة رهيبة، وأن الفترة المقبلة سيقوم الإنسان الآلي بمنافسة الطبيب البشري.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن اللمبي 8 جيجا، للفنان الكبير محمد سعد، والذي كنا نضحك عليها في السنوات الماضية، أصبحت حقيقة.

ولفت إلى أنه تم زراعة شريحة إيلون ماسك «نيور الينك» في الدماغ يمكن سيدة مصابة بالشلل من الكتابة والرسم بعقلها، وأن الفترة المقبلة هناك أمل في تعافي مرضى الشلل، ومرضى الزهايمر، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تغير في مسار الطب.