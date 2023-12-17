أرسنال يعتلي صدارة الدوري مؤقتا بعد فوزه على برايتون بهدفين

تألق فريق أرسنال على أرضه ونجح في تحقيق فوز مستحق على برايتون بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انفتحت أولى الفرص لأرسنال في الدقيقة 53، حيث نجح جابريل خيسوس في تسجيل هدف التقدم بتسديدة قوية. وفي الدقيقة 87، أضاف هافيرتيز الهدف الثاني لأرسنال بعد تمريرة رائعة من نيكيتاه.

من ناحية برايتون، فقد فشل الفريق في استغلال الفرص التي تحصل عليها خلال المباراة، وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده من النقاط في سباق الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة اعتلي ارسنال صدارة الدوري مؤقتا ويتبقي انتظار نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.