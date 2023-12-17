القضية مغلقة.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، خليل الحية، اليوم الأحد، إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الاحتلال حتى يتوقف العدوان على شعبنا.

وأضاف الحية، في تصريحات صحفية: "يجب أن يتوقف العدوان، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن تبادل الأسرى، وتقديم المساعدات لشعبنا".

وأوضح: “نؤكد أن القضية مغلقة لحين توقف العدوان.. وحالما يتوقف العدوان على شعبنا، فنحن جاهزون لصفقة تبادل شاملة.. ومن غير المنطقي أن نبرم صفقة تبادل مع العدو المجرم تحت النار".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، بأن مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد بارنيع التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل الثاني، الجمعة، لإجراء محادثات حول استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وقالت المصدر لشبكة “سي إن إن”، إن اللقاء بين ديفيد بارنيع ومحمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني كان إيجابيا، لافتا إلي أن إسرائيل وحماس لا تتحدثان مباشرة مع بعضهما البعض.

ويأتي الاجتماع بعد إلغاء رحلة أخرى كان من المفترض أن يقوم بها برنيع إلى الدوحة في وقت سابق من الأسبوع من قبل الحكومة الإسرائيلية.