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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع إسرائيل: لو رفع حزب الله التصعيد درجة سنرد بـ5 أضعاف

جالانت
جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إنه "إذا رفع "حزب الله" اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف".

وقال غالانت، في حديث مع جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة المطلة: "لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”، متابعا: "سنعيد المستوطنات في الشمال إلى ما كانت عليه إما عبر اتفاق أو بالقوة"، حسب وكالة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، وفقا لوكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية، عن قصف إسرائيلي منذ ساعات الصباح استهدف مناطق عدة على طول الشريط الحدودي في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع تنفيذ "حزب الله" لسلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين في الجليل الغربي والجليل الأعلى.
على الرغم من أن استطلاعات الرأي محظورة بموجب القانون، فمن المتوقع صدور النتائج غير الرسمية الأولى من مراكز الاقتراع بناءً على مراقبة العد في عينة من مراكز الاقتراع على مستوى البلاد بعد الساعة التاسعة مساءً. (2000 بتوقيت جرينتش).

ومن المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات بالولاية النتائج الكاملة خلال الأيام المقبلة.

وأدى حادثا إطلاق نار جماعي في مايو/أيار، مما أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم تسعة طلاب في المدارس الابتدائية، إلى احتجاجات هزت قبضة فوتشيتش وقبضة الحزب الوطني الاشتراكي على السلطة منذ عقد من الزمن. وتفاقمت المعارضة بسبب ارتفاع التضخم، الذي بلغ 8% في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما تتهم أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان فوتشيتش وحزب SNS برشوة الناخبين وخنق الحريات الإعلامية والعنف ضد المعارضين والفساد والعلاقات مع الجريمة المنظمة. وينفي فوتشيتش وحلفاؤه هذه الاتهامات.

وأفاد منظمو استطلاعات الرأي CeSID وIPSOS، اللذان يراقبان بشكل مشترك تصويت يوم الأحد، عن حدوث مخالفات بما في ذلك الوصول المنظم للناخبين إلى مراكز الاقتراع، وتصوير بطاقات الاقتراع، والأخطاء الإجرائية.

يوآف غالانت حزب الله الجيش الإسرائيلي

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