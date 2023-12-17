الأهلي في المونديال| ربيعة: طموحاتنا كبيرة أمام فلومينينسي.. وننتظر دعم الجماهير

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طموحات لاعبي الفريق كبيرة في ‏النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، وإن هناك حالة من التركيز ‏للوصول إلى مركز جديد يضاف لتاريخ النادي وللجيل الحالي من اللاعبين.‏

وأضاف ربيعة: لاعبو الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال مباراة اتحاد جدة في ربع نهائي ‏البطولة التي أصبحت من الماضي وتم طي صفحتها، وبدأ الأهلي التركيز على مواجهة ‏فلومينينسي البرازيلي التي تقام مساء غد في نصف نهائي مونديال الأندية.‏

وأشار مدافع الفريق إلى أن لاعبي الأهلي سبق لهم الوصول إلى نصف النهائي في كأس ‏العالم للأندية، وأن جميع اللاعبين أكدوا ضرورة طي صفحة اتحاد جدة والتركيز في ‏مباراة فلومينينسي.‏

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا تساند الفريق، وننتظر دعمهم بكثافة في مدرجات الجوهرة المشعة، حيث يعد دافعًا قويًّا للاعبين وحافزًا لهم لتحقيق الفوز ومواصلة ‏إسعادهم.‏