الأهلي في المونديال| ربيعة: طموحاتنا كبيرة أمام فلومينينسي.. وننتظر دعم الجماهير

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طموحات لاعبي الفريق كبيرة في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية، وإن هناك حالة من التركيز للوصول إلى مركز جديد يضاف لتاريخ النادي وللجيل الحالي من اللاعبين.
وأضاف ربيعة: لاعبو الأهلي بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال مباراة اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة التي أصبحت من الماضي وتم طي صفحتها، وبدأ الأهلي التركيز على مواجهة فلومينينسي البرازيلي التي تقام مساء غد في نصف نهائي مونديال الأندية.
وأشار مدافع الفريق إلى أن لاعبي الأهلي سبق لهم الوصول إلى نصف النهائي في كأس العالم للأندية، وأن جميع اللاعبين أكدوا ضرورة طي صفحة اتحاد جدة والتركيز في مباراة فلومينينسي.
واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن جماهير الأهلي دائمًا تساند الفريق، وننتظر دعمهم بكثافة في مدرجات الجوهرة المشعة، حيث يعد دافعًا قويًّا للاعبين وحافزًا لهم لتحقيق الفوز ومواصلة إسعادهم.