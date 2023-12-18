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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو  .. حظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 : هدايا مفاجأة

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

كان هذا الأسبوع مثمرًا من حيث الحب، في حين سيتم حل جميع القضايا الماضية، لن تندلع أي مشكلة خطيرة في حياتك العاطفية، بعض العلاقات بعيدة المدى والتي كانت تمر بأزمات خطيرة ستشهد نتائج إيجابية. 

 ‏توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

تمر بأزمات خطيرة ستشهد نتائج إيجابية، التواصل المفتوح أمر بالغ الأهمية في كل حياة حب وتجنب أيضًا الخوض في الماضي. وبدلاً من ذلك، عش في الحاضر وخطط للمستقبل، الهدايا المفاجئة والعطلات الرومانسية يمكن أن تفعل المعجزات لك.

‏توقعات برج الدلو صحيا

 يجب أن تكون حذرًا بشأن الروتين ويجب أن تكون التمارين الرياضية جزءًا من حياتك، تخطي كل من الكحول والتبغ، أثناء استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطازجة، من المهم أيضًا أن يكون لديك قائمة غنية بالفواكه والخضروات، قد يصاب كبار السن بمشاكل متعلقة بالنوم. 

توقعات برج الدلو مهنيا 

يجب على قادة الفرق والمديرين أن يأخذوا الفريق بثقة ويجب أن يكونوا محايدين أيضًا، ستلعب أفكارك الإبداعية دورًا كبيرًا في نجاح العمل. 

 ‏توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 يمكنك شراء الأجهزة الإلكترونية هذا الأسبوع ولكن لا تستثمر في العقارات أو تشتري سيارة، سيحتاج أحد الأخوة إلى مساعدة مالية ويمكنك تقديمها، ابتعد عن الاستثمارات واسعة النطاق بما في ذلك أعمال المضاربة حيث يحذر برجك منها.

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