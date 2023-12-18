حملة السيسي الرسمية تشارك لقطات من مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الفائز

شاركت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: نتيجة الانتخابات الرئاسية عبرت عن انحياز المصريين لمشروع الجمهورية الجديدة

هنأ مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية جديدة في انتخابات الرئاسة 2024 مؤكدا أن حصوله على الأغلبية المطلقة يعبر عن انحياز المصريين إلى مشروع الجمهورية الجديدة والذى يهدف إلى تغيير حياة المصريين إلى الأفضل خاصة وأن هذا المشروع لا يهدف إلى تغيير الحجر فقط وإنما يهدف أيضا إلى تطوير البشر.

وأضاف "البدوى"، في تصريحات له، أن وعى المصريين كان له الدور الأكبر فى خروج تلك الانتخابات بهذا الشكل المشرف؛ بسبب مشاركتهم غير المسبوقة فى الانتخابات الرئاسية مؤكد أن المصريين لديهم الوعي الكافي بالتحديات التي تواجه الأمن القومي لذلك كان اختيارهم للرئيس السيسي الذي واجه بشجاعه كافة التحديات.

وأشاد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بنزاهة العملية الانتخابية، وما قامت به مؤسسة الدولة لخروج المشهد الانتخابي بهذا المظهر الحضاري.

وجدد مجدي البدوي مطالبه من الرئيس السيسي من خلال وثيقة عمال مصر، والتي تتضمن استكمال مخرجات الحوار الوطنى، خاصة ماسيصدر عن لجنة النقابات والعمل الاهلى لأنه سيصب فى مصلحة العمال، إضافة إلى سرعة تطبيق ما يخص النقابات فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر بأن يكون عام 2024 هو عام الصناعة الوطنية وإطلاق شعار صنع فى مصر، إلى جانب بناء علاقات عمل جديدة تكون فلسفتها الامان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص.

واقترح إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهنى تكون تحت مظلة رئيس الوزراء.