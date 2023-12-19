كينيا والاتحاد الأوروبي يدفعان باتفاقية الشراكة الاقتصادية لتعزيز التجارة

قال مسؤولون يوم الاثنين إن كينيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها أن تمنح صادرات الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وضع الإعفاء من الرسوم الجمركية وإمكانية الوصول غير المحدود إلى الكتلة.

ووقع الجانبان بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في يونيو حزيران بعد سبعة أشهر من المفاوضات. يعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر أسواق التصدير لكينيا.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأسبوع الماضي. وسيتم تقديمه الآن إلى برلماني الجانبين للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وقالت ريبيكا ميانو، وزيرة التجارة الكينية، قبل توقيع الاتفاقية في حفل أقيم في نيروبي: 'إن اتفاق اليوم يبشر بفجر جديد حيث تحصل السلع الكينية على وصول فوري إلى السوق الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية والحصص'.

'بمرور الوقت، ستحصل البضائع الأوروبية أيضًا على دخول تفضيلي إلى السوق الكينية.'

تعد كينيا مصدرًا رئيسيًا للشاي والقهوة والزهور والفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 21٪ من إجمالي صادراتها.

وتشتري الآلات والأدوية والمواد الكيميائية الأخرى من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات حكومة الاتحاد الأوروبي وكينيا أن التجارة الثنائية بين البلدين بلغت إجمالي 3.3 مليار يورو في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر شريك تجاري للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ووقعت كينيا اتفاقا تجاريا أوليا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، إلى جانب شركائها في الكتلة التجارية لجماعة شرق أفريقيا المكونة من ستة أعضاء آنذاك، لكن لم يتم التوقيع عليها من قبل معظم دول مجموعة شرق أفريقيا، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل.

وقال الرئيس الكيني وليام روتو إن مجموعة شرق أفريقيا توسعت منذ ذلك الحين لتشمل ثماني دول أعضاء، والتي سيتم الترحيب بها جميعا للانضمام إلى الاتفاق الجديد.

وقال الرئيس ويليام روتو خلال الحفل 'إن هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم تترك الباب مفتوحا، وأنا أقول، مفتوحا على مصراعيه، أمام شركائنا في مجموعة شرق أفريقيا للانضمام'.

وفي حين يتم تصنيف الأعضاء الآخرين في مجموعة شرق أفريقيا على أنهم من أقل البلدان نموا، مما يعني أن صادراتهم يمكن أن تستمر في الوصول إلى الأسواق دون الاتفاق، فإن كينيا دولة متوسطة الدخل، وبالتالي كان عليها أن تسعى إلى ترتيب قائم بذاته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: 'نشجع دول شرق إفريقيا الأخرى على الانضمام'.