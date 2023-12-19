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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ساعات ويبدأ ..البحوث الفلكية: الشتاء يستمر 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة

بداية الشتاء
بداية الشتاء

ساعات قليلة وتدخل مصر فصل الشتاء فلكيا، وقد يظن البعض أن فصل الشتاء قد بدأ بالفعل خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن كنا نعيش في فصل الخريف، ولكن الشتاء يبدأ من يوم الجمعة.

فصل الشتاء

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد بدء فصل الشتاء وذلك وفقا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، لتحديد موعد بداية فصل الشتاء وحدوث الانقلاب الشتوي لعام 2023م.

أول أيام فصل الشتاء فلكيا

ويكون الجمعة 22 ديسمبر، أول أيام فصل الشتاء فلكيا، ويكون أطول ليل وأقصر نهار فى النصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث يصل طول النهار إلى حوالى 10 ساعات، ويطول الليل فيصل إلى 14 ساعة تقريبا.

فصل الشتاء يصل طوله إلى 88 يوماً

وقال الدكتور جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيحدث الانقلاب الشتوي هذا العام 2023 يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023م، في تمام الساعة 11:22، معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن فصل الشتاء يصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و39 دقيقة.

وأضاف القاضي أنه من المعلوم فلكيا أن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج، ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وفي فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي 23 درجة ونصف جنوباً، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي.

حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، على كافة المحافظات والمدن المصرية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرب والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

بيان الظواهر الجوية

وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان - أنه من المتوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وقدمت هيئة الأرصاد العديد من النصائح للمواطنين خلال الشبورة أبرزها تجنب قيادة السيارات، إذا كان ممكنا، والقيادة بهدوء تام في حالة الضرورة، وإضاءة كشافات الشبورة المائية، وزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار.

نوة الفيضة الصغرى

وتبدأ نوة الفيضة الصغرى في يوم 19 ديسمبر من كل عام، وقد تتأخر أو تتقدم يوما أو يومين، وتضرب سواحل مدينة الاسكندرية وتمتد آثارها لعدد من المحافظات المجاورة.

وتهب نوة الفيضة الصغرى في صورة رياح شمالية غربية ويصاحبها أمطار غزيرة، وسميت بذلك، لأن البحر يفيض بشكل كبير وتتخطى أمواجه في غالب الأحيان أسوار كورنيش مدينة الاسكندرية.

19 ديسمبر اليوم المنتظر

من المتوقع أن تتعرض عروس البحر المتوسط، مدينة الإسكندرية، لشبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من 4 إلى 9 صباحًا، بالطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك احتمالية لتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% ونشاط في حركة الرياح.

من المفترض أن تستمر نوة الفيضة الصغرة على مدار 5 أيام، وتصبح الأمطار خلالها غزيرة، وترتفع الأمواج، وذلك بالتزامن من نهاية فصل الخريف وبدء فصل الشتاء.

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