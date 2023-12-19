ردا على أمريكا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تشكيل قوات باسيج بحرية

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم اليوم الثلاثاء، أن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، وافق على إنشاء وحدة "باسيج" بحرية لتنفيذ عمليات في الخليج بسفن مسلحة بالصواريخ.

ونقلت "تسنيم" عن تنغسيري قوله: قمنا بتشكيل باسيج بحري للمحيط، وفي هذه القوات يمكن للسفن الكبيرة والسفن الخفيفة (الخشيبة) أن تبحر حتى تنزانيا، النقطة التالية سيكون إنشاء وحدة ظل بحرية".

وهذه أول مرة يتحدث قائد بحرية الحرس الثوري بصراحة عن إمكانية استخدام السفن الخفيفة (الخشبية) في مهام عسكرية.

وتعد قوات الباسيج أحد الأذرع الخمسة في الحرس الثوري الإيراني وتقوم بمهام ضمن مهام القوات البرية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فأن إنشاء الوحدة الإيرانية ياتي رداً على القوة البحرية الدولية التابعة للولايات المتحدة والتي أعلن عنها رسمياً الليلة الماضية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.