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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دمج.. سامح عاشور يكشف أمرا مهما عن الأحزاب الفترة المقبة

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف النائب سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن عدم الجاهزية أضعف موقف المرشحين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات الأخيرة وفكروا مؤخرا في قرار الترشح.

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سامح عاشور: الفترات المقبلة ستشهد حياة سياسية بشكل أفضل

 
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبة سوف تشهد دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا وإنشاء أحزاب جديدة، وسيكون هناك 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي.


وأكد النائب سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن بعض القيادات الحزبية الحالية لن تقبل فكرة الدمج، ولكن ما يغير الوضع هو القواعد الحزبية.


وأردف أن بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية حصلوا على أرقام كبيرة وهذا كان غير متوقع بالنسبة له، موضحا أن معركة الانتخابات الرئاسية كانت غير متكافئة.


واعتقد النائب سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن الأحزاب المدنية خسرت لمقاطعتها الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الأمر مفيد للعملية الديمقراطية.
https://www.youtube.com/watch?v=P_UeLeZlPZU

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