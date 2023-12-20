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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني تكشف عن أحدث تقنياتها الجديدة لتعزيز سيارتها الخارقة

صدى البلد

تختبر لامبورجيني حاليًا التطور التالي في ديناميكيات السيارة، وهو محور العجلة النشط. ستمنح التقنية الجديدة البرمجيات مزيدًا من التحكم في السيارة، حيث تقوم بضبط إعدادات مقدمة العجلات وحدودها بشكل فعال.

 

يمنح النظام الجديد السيارات ما يصل إلى 2.5 درجة إيجابية أو 5.5 درجة سلبية. يمكن للقدم تعديل ما يصل إلى 6.6 درجة للداخل أو للخارج، وتعديل ما يصل إلى 60 درجة في الثانية.

 

وتتحكم لامبورجيني في النظام بمحركات كهربائية بجهد 48 فولت ستقوم بترقيتها للاستفادة من أنظمة 400 فولت من السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. 

 

تحتوي مجموعة المحور الكبيرة على الشفاه الدوارة التي تتحكم في تعديلات الحدبة وأصابع القدم. ويتصل النظام، الذي صممته لامبورجيني للعجلات الخلفية، بأنصاف الأعمدة من ناقل الحركة ومحاور العجلات.

 

ووجد اختبار الشركة أن النظام يمكن أن يجعل مركباتها أسرع بمقدار 2.5 ثانية حول ناردو، و2.2 ثانية أسرع في إيمولا، وحوالي خمس ثوانٍ أسرع في نوردشلايف. وتقول لامبورجيني أيضًا أن النظام سيوفر قوة انعطاف أكبر بنسبة تصل إلى 25%.

 

لا تزال التكنولوجيا في مرحلة التطوير ولكنها لم تجتاز بعد الجزء الدقيق من الاختبار. ومع ذلك، فمن الممكن أن يتم تطبيقه لأول مرة في سيارات لامبورجيني خلال 12 إلى 18 شهرًا، وفقًا لموقع Quattroruote.it. وقد تظهر أيضًا على خليفة هوراكان القادم الذي سيتم إطلاقه في أواخر العام المقبل، مما يساعد على تحسين التحكم العام للسيارة الخارقة.

 

صرح روفين موهر، المدير الفني لشركة لامبورجيني، لموقع Car and Driver أن العقبة أمام التكنولوجيا ليست في الأجهزة. وسيتمثل التحدي في جعل المركز يعمل بالتنسيق مع أنظمة البرامج الأخرى، مثل التحكم في الاستقرار والديناميكا الهوائية النشطة، التي ستعمل الشركة على حلها في الأشهر المقبلة.

لامبورجيني

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