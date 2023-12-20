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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب فريق أوراوا الياباني: مواجهة الأهلي ستكون مختلفة عن مانشستر سيتي

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات مدرب فريق أوراوا الياباني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : مدرب فريق أوراوا الياباني : "الأهلي فريق مختلف عن مانشستر سيتي.. وأعتقد أن هناك فرقاً كبير بين المباراتين، ستكون مواجهة الأهلي مختلفة.

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .


الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة
يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

الأهلي
وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.
وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.

أوراوا الياباني مانشيستر سيتى - الأهلي

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