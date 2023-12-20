روسيا أصبحت ضعيفة.. بلينكن: قدمنا دعمًا لـ أوكرانيا بقيمة 110 مليارات دولار

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن واشنطن قدمت دعمًا لأوكرانيا بقيمة 110 مليارات دولار، لافتًا إلى أن روسيا أصبحت ضعيفة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

وأضاف بلينكن في كلمة له اليوم الأربعاء بمناسبة نهاية العام "في نقطة واحدة فقط أتفق مع بوتين - دعم أمريكا المستمر أمر بالغ الأهمية لتمكين الجنود والمواطنين الشجعان في أوكرانيا من مواصلة قتالهم لضمان بقاء الحرب الروسية بمثابة فشل استراتيجي".

وتابع قوله إن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية أوكرانيا واستقلالها، مشيرًا إلى أن حلف شمال الأطلسي أصبح أقوى من أي وقت مضى.

ولفت إلى أن واشنطن ستواصل التعامل مع الصين من موقع قوة، داعيًا الكونجرس إلى الموافقة على طلب التمويل الأمني الإضافي.