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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 : تحصل على إرث

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

كن مستمعًا جيدًا أثناء قضاء الوقت مع حبيبك، سوف تنجح احترافك اليوم وسيقف كل من التمويل والصحة إلى جانبك.

 ‏برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

 كن أكثر من صديق اليوم وشارك مشاعرك وعواطفك، أنت مستمع جيد وتتجنب الدخول في مناقشات غير سارة، قد لا يكون بعض مواليد السرطان سعداء بتدخل شخص ثالث في العلاقة، سيكون مواليد برج السرطان العازبون محظوظين بالوقوع في الحب مرة أخرى. 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 كن حذرًا بشأن النظام الغذائي الذي تحتاج فيه إلى تجنب التوابل والزيت والدهون وبدلاً من ذلك قم بإضافة المزيد من الخضار والفواكه. 

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

أولئك الذين أجروا مقابلات في هذا اليوم سوف يرون نتائج جيدة، كن ودودًا مع زملائك في الفريق لأن ذلك سيساعد في مشاريع الفريق، يجب على أولئك الذين انضموا مؤخرًا إلى منظمة ما أن يكونوا حذرين أثناء تقديم الاقتراحات في اجتماعات الفريق لأن ذلك قد يسيء إلى أحد كبار الموظفين

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

وضعك المالي سيكون سليماً اليوم وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مالية ذكية اليوم، على الرغم من أنه من الجيد تجنب الإنفاق على العناصر الفاخرة، إلا أنه يمكنك المضي قدمًا في خطة تجديد المنزل أو شراء سيارة، سوف يرث بعض مواليد برج السرطان ممتلكات الأجداد، في حين قد تستثمر الإناث في المجوهرات.

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