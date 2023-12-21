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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الابنة تقاطع والدتها منذ زواجها .. حكم الشرع في ذلك | فيديو

صلة الرحم
صلة الرحم

قال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن صلة رحم الوالد والوالدة باب جنة، والآباء والأمهات لايجوز أي يكون في قطيعة رحم معهم.

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وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الرحم تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، مضيفًا: الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.

تحدث الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن فضل صلة الرحم، وعقوبة قاطعها في الإسلام.


وقال محمد عبد السميع، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، متحدثا عن فضل صلة الرحم، إن صلة الرحم من أوجب الواجبات في الإسلام، وقال عنها رسول الله (من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).

كما يقول النبي (تعلقت الرحم في عرش الرحمن، وقالت ياربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك، فقالت: بلى، فقال الله: ذلك لك).

كما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن صلة الرحم (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) منوها أن القرآن جعل قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض.

صلة رحم الوالد الرحم صلة الرحم القران الكريم

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