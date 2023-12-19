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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب صيام 3 أيام متتالية في كفارة اليمين؟ دار الإفتاء ترد

الصيام
الصيام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يجب صيام ثلاثة أيام متتالية في كفارة اليمين؟

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وأجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، على السؤال، أن كفارة اليمين الأمر فيها على التخيير، فيتم الاختيار بين إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

وأشار إلى أنه عند صيام ثلاثة أيام، فلا يشترط فيها الترتيب ولا التوالي أو التتالي، فيجوز صيامها في أيام متفرقة.

كفارة اليمين

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: ما هي كفارة اليمين؟ أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرا عليها جميعا.

يقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولٰكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم  أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذٰلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذٰلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون (89)».

دار الإفتاء صيام كفارة اليمين

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