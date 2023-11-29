عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الاقتصار في المعاملة منعا للمشاكل يعتبر قطعا للرحم؟ دار الإفتاء ترد

صلة الرحم
صلة الرحم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (أنا مخاصمة سلفتي هل هذا يبطل الصيام لأنها تقول على لساني كلام لم أقله؟

فضل صلة الرحم .. قاطعها مفسد في الأرض

حكم قطع صلة الرحم مع أقارب يُكثرون الإساءة إليّ ولأسرتي.. شاهد رد الأزهر

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه في هذه الحالة لا ننوي المخاصمة ولكن يجوز تحديد العلاقة واقتصار المعاملة في الأمور المهمة أو إلقاء السلام فقط.

وأشار إلى أنه ليس هناك ذنب في تحديد العلاقة أو الاقتصار على الأمور المهمة فقط مع من يؤذي في المعاملة، أما الخصام ففيه ذنب كبير، وهو أمر منهي عنه.

وأكد أننا لا نريد أن يكون بيننا وبين أحد خصام، ولكن يجوز لنا الاقتصار في العلاقة والمعاملة تكون في حدود المهم فقط والسلام بين الطرفين.

فضل صلة الرحم

كما تحدث الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن فضل صلة الرحم، وعقوبة قاطعها في الإسلام.

وقال محمد عبد السميع، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، متحدثا عن فضل صلة الرحم، إن صلة الرحم من أوجب الواجبات في الإسلام، وقال عنها رسول الله (من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).

كما يقول النبي (تعلقت الرحم في عرش الرحمن، وقالت ياربي هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأن أقطع من قطعك، فقالت: بلى، فقال الله: ذلك لك).

كما قال الله تعالى في القرآن الكريم عن صلة الرحم (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) منوها أن القرآن جعل قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض.

حكم قطع العلاقة منعا للمشاكل

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الأرحام واجبة شرعًا وهي إحدى صفات أهل الجنة، كما في قوله تعالى: «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل».

وأضاف "الورداني"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (فيمن تجب صلة الرحم؟ وهل لصلة الرحم أفعال محددة؟)، أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.

وأشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.

وأوضح أن صلة الرحم تحتاج إلى عدم الخصام والقطيعة وعدم الإيذاء وتمني الخير للغير.
 

فضل صلة الرحم صلة الرحم فتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

الحزن يخيم على لاعبي الأهلي .. أول قرار لبيبو بعد التعادل مع سموحة |فيديو

الخطيب بيفهم كورة.. فرج عامر يفتح النار على كولر ولاعبي الأهلي

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أول تعليق من فرج عامر بعد تعادل الأهلي مع سموحة

ترشيحاتنا

وقت الأذان.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

بصواريخ كروز.. فرقاطة روسية تشن هجومًا على مواقع عسكرية أوكرانية

القومي للطفولة والأمومة والأكاديمية الوطنية للتدريب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز قدرات العاملين

نجم سموحة: سيطرنا على الكرة أمام الأهلي والتعادل مكسب لنا

هل الاقتصار في المعاملة منعا للمشاكل يعتبر قطعا للرحم؟ دار الإفتاء ترد

المؤشر تراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29-11-2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مخلل الليمون السريع| بأسهل الخطوات

زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي .. خلّي بالك

قصة قرار أعطى الحق لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.. اعرف الحكاية

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ