عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصرع شخص إثر نشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته فى حريق هائل شب في مزرعة دواجن كان يستأجرها  بميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني عبيد من أهالى قرية مين فارس التابعة للمركز بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بالقرية ومصرع شخص.


و انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن على مساحة 300 متر ملك شخص يدعى أحمد الصعيدي ومؤجره لشخص يدعى محمود عبد الشافي محمد  75 عامًا و مقيم بقرية ميت سويد التابعة للمركز .


فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن مصرع مستأجر المزرعة متأثرًا بإصابته بحروق شديدة حيث تفحم جثمانه وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس.


 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

السيطرة على الحريق حروق شديدة شرطة بنى عبيد قوات الحماية كان قوات الحماية المدنية وحدة مباحث نشوب حريق مشرحة مستشفى مستشفى دكرنس مركز شرطة بني عبيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

الشباب والرياضة: اختتام فعاليات برنامج التعليم المدني في 3 محافظات

ترشيحاتنا

فصائل عراقية مسلحة تستهدف مدينة إيلات الإسرائيلية

الأهلي ينعى ضحايا حادث حافلة فريق مولودية البيض الجزائري

قبل مباراة برونزية المونديال ..قرارات نارية للأهلي بشأن المسابقات المحلية |تفاصيل

فضل الصلاة على النبي ألف مرة يوم الجمعة.. 40 مكافأة ربانية تفوز بها

بريدجستون تنسحب من السوق الروسي بعد ربع قرن

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023


ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم "أبو نسب"

بعلامة واحدة.. صور توضح الفرق بين البطاطس التحمير والبطاطس الطبيخ

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول برتقالة يوميا؟

فيديو

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ