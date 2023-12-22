مصرع شخص إثر نشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بالدقهلية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته فى حريق هائل شب في مزرعة دواجن كان يستأجرها بميت فارس التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني عبيد من أهالى قرية مين فارس التابعة للمركز بنشوب حريق هائل في مزرعة دواجن بالقرية ومصرع شخص.



و انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن على مساحة 300 متر ملك شخص يدعى أحمد الصعيدي ومؤجره لشخص يدعى محمود عبد الشافي محمد 75 عامًا و مقيم بقرية ميت سويد التابعة للمركز .



فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق والذى أسفر عن مصرع مستأجر المزرعة متأثرًا بإصابته بحروق شديدة حيث تفحم جثمانه وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .