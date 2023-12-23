عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

حرصا من موقع صدى البلد، على تقديم خدمة إخبارية متميزة نقدم لكم بثا مباشرا ، عن فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة نحو 64 دولة عربية، إفريقية، وإسلامية، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023 م.

المسابقة العالمية للقرآن في نسختها الـ 30
ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فعاليات المسابقة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي تصريحات له، أكد وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس السيسي للمسابقة هي إكرام لأهل القرآن الكريم ودعم عظيم للمسابقة، وأنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم ليكونوا عند مستوى هذه الرعاية التي تؤكد دعم الرئيس لأهل القرآن الكريم .

وتم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي :

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى : مليون جنيه. 
الجائزة الثانية : 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.
تم إضافة الجائزة الرابعة : 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة : 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة : 150 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 100 ألف جنيه .
الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.
الجائزة الأولى : 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية : 300 ألف جنيه. 
الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.
الجائزة الأولى : 400ألف جنيه .
الجائزة الثانية : 350 ألف جنيه .
الجائزة الثالثة : 300 ألف جنيه .
الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه .
الجائزة الخامسة : 200 ألف جنيه .
الفرع السادس : الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى : 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية : 400 ألف جنيه. 
الأسرة الثالثة : 300 ألف جنيه.
تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة : 200 ألف جنيه. 
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن مستقبل موديست مع الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمةالإدارية أيقونة عظيمة شكلًا ومضمونًا

ليفربول وآرسنال أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن استغناء الزمالك عن سامسون ونداي

%50.. مفاجأة صادمة بشأن نسبة انتشار متحور كورونا الجديد بأمريكا

سرايا القدس تكبد جنود الاحتلال خسائر فادحة

مجمع عسكري وبنية تحتية عملياتية.. جيش الاحتلال يستهدف حزب الله اللبناني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. احترس منها  

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

أرخص و أحلى من المحلات| طريقة عمل أم علي

بفستان راق. ابنة محمد ثروت تثير ضجة بأناقتها في عقد قرانها| شاهد

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ