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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صهيوني بقوة المقاومة.. مسئولون إسرائيليون: القضاء عليها شبه مستحيل

المقاومة
المقاومة

اعترف مسئولين في الكيان  الصهيوني ، بصعوبة الحرب مع المقاومة الفلسطينية التي تدك تحشداتهم موقعة كل يوم في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وفق ما ذكرت صحف دولية.
واعتبرت صحيفة ديرشبيجل الألمانية على سبيل المثال بفشل الاحتلال في صد المقاومة وأن ما قام به إلى الآن لا يمثل أي انتصار.

بينما اعتبرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن الاحتلال إلى الآن لم يحقق تقدما يذكر في دحر المقاومة.

ووفق ما ذكرت صحف عبرية، فقد توقع القائد السابق للمنطقة الوسطى الإسرائيلية الجنرال آفي مزراحي، أن تستمر الحرب في قطاع غزة ربما لأشهر.
ورجح مزراحي عدم تمكن القوى الصهيونية  من هزيمة "حمـ.ـاس" في القطاع.

واليوم قالت كتائب القسـ.ـام: نخوض اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام: "أوقعنا عددا كبيرا من الجنود الصـ.هاينة بين قتيل وجريح في منطقة جباليا البلد والاشتباكات مستمرة ".

ولفتت : "استخدمنا عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع و"TBG" المضادة للأفراد والتحصينات".

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