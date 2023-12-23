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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: الفئران تداهم القوات الروسية والأوكرانية

صدى البلد

قالت المخابرات البريطانية، إن القوات الروسية والأوكرانية عانت من الفئران خلال الأسابيع الماضية. 

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث استخباراتي نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه من المحتمل أن يكون الخريف المعتدل هذا العام، إلى جانب الغذاء الوفير من الحقول التي تركت بورا بسبب القتال، قد ساهم في زيادة أعداد القوارض، وبما أن الطقس أصبح أكثر برودة، فمن المرجح أن تبحث الحيوانات عن مأوى في المركبات والمواقع الدفاعية، بحسب ما أورته وكالة "أوكرانيافورم".

ويلاحظ أن القوارض ستضيف المزيد من الضغط على معنويات المقاتلين في الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشكل خطراً على المعدات العسكرية من خلال قضم الكابلات، كما تم تسجيله في نفس المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتشير التقارير التي لم يتم التحقق منها أيضًا إلى أن الوحدات الروسية بدأت تعاني من زيادة حالات المرض التي تعزوها القوات إلى مشكلة الآفات.

وبحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم”، وفقًا للمديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، تم تسجيل تفشي مرض فيروسي يعرف باسم "حمى الفئران" في العديد من وحدات الجيش الروسي في قطاع كوبيانسك.

الفئران تداهم القوات الروسية والأوكرانية القوات الروسية والأوكرانية الفئران

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