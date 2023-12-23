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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

مجدي الهواري مع دنيا
مجدي الهواري مع دنيا عبد المعبود

نشر المخرج مجدي الهواري، صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام للصور والفيديوات، ظهر فيها مع زوجته دنيا عبد المعبود، في أول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهما. 

وعلق مجدي الهواري، على صورته مع زوجته دنيا عبد المعبود، بالإنجليزية فيما يعادله بالعربية قائلا: «من باريس مع حبيبتي». 

مجدي الهواري مع دنيا عبد المعبود 

أول تعليق من مجدي الهواري

وقد أثار المخرج مجدى الهوارى وزوجته دنيا عبد المعبود ، حالة من الجدل الواسع بعد حذف صورهما عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وتسبب قرار مجدى الهوارى، ودنيا عبد المعبود، بحذف صورهما فى خروج عديد من الشائعات حول طلاقهما وهو الامر الذى نفاه كل منهما فى تصريحات صحفية وأكدا ان كل ما يتردد عار تماما من الصحة. 

وتصدر مجدى الهوارى، تريند جوجل بعد حذف صور زوجته دنيا عبد المعبود عبر انستجرام التى تبلغ من العمر 35 عاما بينما مجدى الهوارى 46 عاما أى أن فارق العمر بينهما 11 عاما.

مجدي الهواري هو مخرج كبير اشتهر بأعماله المميزة والشبابية، حيث تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وكانت أول أعماله التى قدمها عام 2001 هو فيلم 55 إسعاف، ولم يحقق نجاحاً كبيراً بالإضافة إلى هجوم النقاد عليه، على عكس آخر أفلامه التي قدمها في 2011 وهو فيلم الوتر.

مجدي الهواري وغادة عادل

أحب المخرج مجدي الهواري الفنانة غادة عادل كثيرًا، حيث عاشا سويًا  قصة حب تكللت بالزاوج الذي دام لأكثر من 20 عاما، ونتج عنه إنجابهما 5 أولاد، إلا أنهما انفصلا منذ 6 سنوات، وتحديدًا في عام 2018، بسبب الغيرة الشديدة.

وقد تحدث المخرج مجدي الهواري، فى أخر لقاء تليفزيوني جمعه بالفنانة غادة عادل، عبر برنامج "بصراحة مع"، عن شروطه في الزواج من أخري بعد الفنانة غادة عادل، قائلًا: "أن تكون من سأتزوجها متقبلة فكرة استمرار حبي للفنانة غادة عادل، أن تتقبل ذكرياتي معك وحياتي ومع أولادي، وتتقبل قصة زواجي الناجحة جدًا مع غادة".

زواج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود

وبعد عدة سنوات من الانفصال ، أعلن المخرج مجدي الهواري عن زفافه خلال الأيام الماضية من الأستايلست دنيا عبد المعبود ، حيث احتفل مجدي الهواري بزفافه علي دنيا عبد المعبود بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، وحضر الحفل أبناؤه وعدد من أبرز نجوم الوسط الفني، أبرزهم خالد الصاوي ومحمد جمعة.

دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود هى استايلست وتعمل أيضًا فى المجال الفني ،درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها أثناء فترة دراستها ، وكان أول أعمالها فيلم "بنات العم" مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.

وشاركت فى تنسيق أزياء الكثير من الفنانين فى أعمالهم الفنية، وكان أخرهم فيلم "لا مؤاخذة" وفيلم "وش في وش"، وفيلم "مستر أكس".

وفى الأعمال الدرامية، قدمت مسلسلات "ضرب نار" و"اللي ملوش كبير"، و"نحب تاني ليه"، و"30 يوم" لباسل الخياط.

ويعد زواج دنيا من مجدي الهواري هو الزيجة الثانية لها حيث تزوجت من قبل من مدير التصوير كريم أشرف وأنجبت منه طفلة تدعى تيا.

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