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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث غريب.. كيف أودت شجرة عيد الميلاد بحياة امرأة؟ |تفاصيل

شجرة عيد الميلاد
شجرة عيد الميلاد

مع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد، وقعت حادثة غريبة حيث لقيت امرأة مصرعها إثر سقوط شجرة  يبلغ طولها 20 مترًا عليها، في سوق لأشجار "الميلاد" في بلجيكا.

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سقوط شجرة عيد الميلاد على امرأة 
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجيكا"، لم تتمكن شجرة صنوبر ضخمة  في مدينة أوديناردي من الصمود أثناء هبوب رياح قوية، فسقطت على ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة.

 

وأضافت الوكالة أن المرأة توفيت بعد وقت قصير في المستشفى متأثرة بجراحها الخطيرة.. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للشجرة وهي تتأرجح بفعل الرياح قبل أن تسقط.

 

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، فيما إذا كانت الرياح الشديدة السبب أم عدم الالتزام بإجراءات السلامة التي تتعلق بشجرة الميلاد الضخمة المزينة بشكل احتفالي.

 

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة مدينة أوديناردي مارنيك دي موليميستر، القول إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي وصلت للمستوى السادس أدت إلى سقوط الشجرة.

امراة بلجيكا

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