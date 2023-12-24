أشتية: ما يجري بقطاع غزة هو الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن ما يجري في قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر، قد يكون هو الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فنحن نعرف أنه في العام 1967 قتل لإسرائيل نحو 747 شخصا، لكن في هذه الأحداث قتل أكثر من 1300 شخص.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد بالتالي في الجانب الإسرائيلي كبير، وفي الجانب الفلسطيني عشرات الأضعاف، الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 261 ألف بيت تم تدميرها جزئيا وكليا، وأكثر من 2 مليون إنسان تم تهجيرهم تهجيرا قسريا من الشمال للوسط ثم الآن إلى جنوب القطاع.

الكھرباء والمياه

أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه تم قطع الكهرباء والمياه بيد وزير الطاقة الإسرائيلي، والآن تجري حرب تجويع الناس وتعطيش في كامل القطاع، وكانت درجة الحرارة في 7 أكتوبر 32 مئوية، الآن صارت 10 درجات، وبالتالي ما كان يمكن للنازح أن يتعايش معه في بداية الحرب؛ لم يعد ممكنا، ويوجد أطفال وشيوخ ونساء وحوامل وحالات ولادة.