مجلس جامعة عين شمس يكرم فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد 

كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ومقره إدارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس لفوزه بجائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer case award 2023 ، تحت رعاية المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو UNESCO-ICHEI وذلك عن انجازات المركز فى مشروع تمكين مؤسسات التعليم العالي المصرية في مجال التعليم والتعلم الرقمي وهي أحد أنشطة المركز.

بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، ا.د أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة ، أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة أعضاء المجلس.

وقد تكون فريق العمل من: ا.د منى عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع ، د. داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ونائب مدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد، ا.د هاني يوسف رئيس قسم التدريب بالوحدة المركزية للتعلم الالكتروني، د. هبة شوقي منسق مشاريع في الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني وا.د دعاء انس عضو الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني و د. ايه عبد اللطيف و د. محمد يسري أعضاء فريق المشروع.

وكانت الدكتورة مني عبد العال الزاهري المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم ومدير المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم عن بعد ورئيس فريق عمل المشروع قد تسلمت الجائزة ضمن فعاليات المنتدى العالمي لشركاء المعهد الدولي للتعليم عن بعد الذي ينظمه المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي التابع لليونسكو بمدينة Shenzhen بالصين.

وتهدف جائزة الريادة في رقمنة التعليم العالي UNESCO-ICHEI digitalization pioneer case award 2023 إلى دعم المشاريع الابتكارية ذات الأثر في مجال التحول الرقمي في التعليم العالي ، وقد تقدم للجائزة ١٤٠ مشروع يتبع ٨٣ مؤسسة تعليمية من ٤٢ دولة حول العالم ، وتمكن فريق عمل المركز المصري للمعهد الدولي للتعليم من حصد الجائزة.