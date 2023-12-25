نتنياهو: رئيسة الصليب الأحمر رفضت طلب نقل الأدوية للرهائن في غزة

زعم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن رئيسة الصليب الأحمر رفضت طلبه بشأن نقل الأدوية إلي الرهائن في غزة.

وأضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي: “قبل بضعة أيام التقيت برئيس الصليب الأحمر ووضعت صندوقا من الأدوية التي يحتاجها المخطوفون. قلت لها: خذيها إلى معبر رفح، لكنها رفضت”.

وتابع: “كانت محادثة صعبة للغاية.. وتوجهت زوجتي سارة إلى البابا وطلبت منه الاتصال برئيسة الصليب الأحمر ومطالبتها بنقل الأدوية. وحن لا ندخر جهدا".

وزعم نتنياهو: "لن ننجح في تحرير الرهائن دون ضغط عسكري.. ولهذا السبب لن نتوقف عن القتال".

وهتفت عائلات الرهائن: "ليس لدينا وقت، أعيدوهم الآن".

ومنذ قليل، قال نتنياهو، إنه اتصل قبل بضعة أيام بالسفير الصيني وطلبت نقل رسالة مباشرة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينج، بشأن الرهينة نوا أرغماني، التي اختطفت مع شريكها.

أضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي، أنه “طلب تدخل الرئيس الصيني شي جين بينج شخصيا في قضية نوا أرغماني”، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب تدخله فيما يتعلق بجميع المختطفين من أصل روسي.