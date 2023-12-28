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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان الأردني: غزة علمت العالم البطولة وسيرفع أهل فلسطين راية النصر

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن إنكار الحق الفلسطيني واستمرار العدوان على المدنيين في غزة، من شأنه نقل الصراع وتوسعته إلى كارثة يطول أمدها إلى المنطقة بأكملها ويصعب بعد ذلك تدارك الأمر.

 

وقال رئيس مجلس النواب الأردني خلال كلمته في أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول فلسطين، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، أنه على البرلمانات العربية واجب تعرية المحتل عبر مخاطبة البرلمانات الدولية للضغط على حكومات بلدانها، من أجل اتخاذ مواقف رافضة للحرب وداعية لوقفها، ومحاسبة الكيان وقادته على جرائمه النكراء بحق شعبنا المرابط في غزة والضفة.

وشدد على أنه قد ضربت غزة بصمودها، وجه المحتل المتعطش للدم والإجرام، وحطم الأطفال الأبرياء كل مزاعم الجيش الذي يدعي أنه لا يُقهر، فكانت أشلاء الشهداء أبلغ من كل الخطابات، فغزة ليس لها حنجرة، لكن لها قدرة، وأنفة وكبرياء وعزة، وتأبى أن تنصاع لآلة الإرهاب والخراب.

وتابع: لقد علمت غزة العالم أجمع، أن صفحات البطولة لا تُطوى، وأن الأرض تحارب مع أهلها، وأن هوية الفلسطيني ستبقى عنواناً للفداء والصبر والبطولة، ومهما طال الزمن سيأتي غدٌ مشرق، غدٌ بلا محتل، يجر ذيول الخيبة والهزيمة، مكسوراً مدحوراً، وسيرفع أهل فلسطين راية النصر، وتعلو بالصلوات المساجد والكنائس، وسوف ينهض الجريح، ويذهب مع الريح، كما جاء مع الريح ذاك المعتدي الغاشم.
 

غزة الإرهاب فلسطين مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي

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