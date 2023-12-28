اكتشاف عيب خطير في طائرات الركاب "بوينج".. وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذر

دعت شركة بوينج لصناعة الطائرات اليوم الخميس، الشركات التي تستخدم طائرات 737 ماكس الجديدة إلى فحص الطائرة بعناية بحثًا عن أي أجزاء مفكوكة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إنها تراقب عن كثب عمليات التفتيش المستهدفة لطائرة بوينج 737 ماكس وستدرس اتخاذ إجراءات إضافية في حالة اكتشاف أي معدات أخرى مفكوكة أو مفقودة.

وأوصت بوينج بإجراء عمليات التفتيش بعد أن عثرت الوكالة على مسمار به صمولة مفقودة أثناء الصيانة الروتينية للآلية في نظام التوجيه.

ووفقا لـ”رويترز”، عثرت بوينج في وقت لاحق على طائرة أخرى لم يتم تسليمها مع صمولة مشدودة بشكل غير صحيح.