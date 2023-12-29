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أعراض نقص الكالسيوم في الجسم| تعرف عليها

أعراض مفاجأة تكشف
أعراض مفاجأة تكشف عن نقص الكالسيوم في الجسم

الكالسيوم هو معدن أساسي يلعب دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك صحة العظام ووظيفة العضلات وتخثر الدم ونقل الأعصاب، يحتاج جسم الإنسان إلى ما يقرب من 1000 ملغ من الكالسيوم يومياً لتلبية حاجة الجسم لاستخدام الكالسيوم في العمليات البيولوجية المختلفة، عندما تنخفض مستويات الكالسيوم في الدم إلى أقل من المعدل الطبيعي، تحدث حالة تعرف باسم نقص كلس الدم. 

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فيما يلي بعض العلامات والأعراض التي قد تشير إلى نقص الكالسيوم:

-تشنجات عضلية​
من العلامات المبكرة لنقص الكالسيوم ضعف العضلات، قد يعاني الأفراد من تشنجات عضلية متكررة أو تشنجات أو تعب عام، يحدث هذا لأن الكالسيوم ضروري لتقلص العضلات بشكل سليم، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى ضعف وظيفة العضلات.

-​ الوخز أو التنميل المستمر​

الكالسيوم ضروري لوظيفة الأعصاب، وانخفاض مستويات الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى الإحساس بالوخز أو التنميل، وخاصة في أصابع اليدين والقدمين، يحدث هذا نتيجة لخلل في الإشارات العصبية.

-مشاكل العظام والأسنان
ربما تكون إحدى العواقب الأكثر شهرة لنقص الكالسيوم المزمن هي زيادة خطر الإصابة بالحالات المرتبطة بالعظام، يمكن أن تتطور هشاشة العظام، التي تتميز بعظام هشة ومسامية،  بسبب انخفاض مستويات الكالسيوم لفترة طويلة، يمكن أن يؤثر نقص الكالسيوم على أسنانك، مما يؤدي إلى مشاكل الأسنان مثل ضعف المينا، وتسوس الأسنان، وأمراض اللثة، الكالسيوم الكافي ضروري للحفاظ على أسنان قوية وعظام الفك.

 الأظافر والجلد غير الصحيين​

يمكن أن يؤثر نقص الكالسيوم على صحة بشرتك وأظافرك، قد تكون الأظافر الهشة والجلد الجاف بشكل مفرط مؤشرا على نقص الكالسيوم، ويشارك الكالسيوم في عملية تجديد خلايا الجلد وصيانتها، الاهتمام بصحة الأظافر واستشارة الطبيب في أقرب وقت.

-معدل ضربات القلب غير طبيعي​

الكالسيوم ضروري للعمل السليم لعضلات القلب، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من الكالسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب ، والتي قد تظهر على شكل خفقان أو وعي بعدم انتظام ضربات القلب.
 

المصدر: timesofindia.

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