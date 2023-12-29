رئيس بوروندي: لا بد من رجم المثليين بالحجارة

قال رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، اليوم الجمعة، إن المثليين جنسيا في بلاده "يجب رجمهم بالحجارة".

وأضاف الرئيس البوروندي وهو كاثوليكي، أن الدول القوية "يجب أن تحافظ" على مساعداتها إذا كانت تأتي مع التزام بإعطاء الحقوق للمثليين جنسيا، بحسب ما أوردته إذاعة "بي بي سي" البريطانية.

وتعتبر المثلية الجنسية أفعال غير قانونية في بوروندي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وفي حديثه إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي، استخدم الرئيس ندايشيمي مرجعًا من الكتاب المقدس ليقول إن الله يعارض المثلية الجنسية، مضيفًا أنها لم تعد مشكلة في بوروندي.

وقد سُئل عن الضغوط المزعومة من الدول الغربية من أجل احترام حقوق المثليين؛ فأوضح "بالنسبة لي، أعتقد أنه إذا وجدنا هؤلاء الأشخاص في بوروندي، فيجب نقلهم إلى الملاعب ورجمهم، والقيام بذلك لن يكون جريمة".

وأشار ندايشيمي إلى أن المثلية الجنسية تشبه "الاختيار بين الشيطان والله".

وأضاف الرئيس: "إذا كنتم تريدون اختيار الشيطان، فاذهبوا الآن وعيشوا في تلك البلدان "في الغرب" وأعتقد أن أولئك الذين يسعون للذهاب إلى هناك يريدون اكتساب تلك العادات، فيجب عليهم البقاء هناك وعدم إحضارها إلينا أبدًا".

وفي قضية قضائية نادرة في أغسطس، حُكم على 7 أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين بعد إدانتهم بالتورط في أفعال جنسية مثلية، وهي التهمة التي نفوها.

واتهم بعض الزعماء الأفارقة في الماضي الدول المانحة بمحاولة فرض قيمها على القارة.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي، قال الكاردينال الكاثوليكي الغاني بيتر توركسون إن المثلية الجنسية لا ينبغي أن تكون جريمة جنائية، ويجب مساعدة الناس على فهم القضية بشكل أفضل.

وقالت إذاعة "بي بي سي" البريطانية إن وجهات نظره توركسون تتعارض مع آراء العديد من المسيحيين المحافظين في القارة، وأكثر من 30 دولة أفريقية تحظر ممارسة الجنس المثلي.

كما أن الجنس المثلي غير قانوني في العديد من البلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك أوغندا، التي شددت قوانينها في مايو بشكل أكبر لتشمل عقوبة الإعدام المحتملة لما يوصف بـ "المثلية الجنسية المشددة". ويشمل ذلك ممارسة الجنس المثلي مع شخص يقل عمره عن 18 عامًا أو عندما يكون الشخص مصابًا بمرض مدى الحياة مثل فيروس نقص المناعة البشرية.

ودفعت الإجراءات الجديدة، البنك الدولي، إلى وقف القروض الجديدة لأوغندا والولايات المتحدة؛ لطرد أوغندا من اتفاقية التجارة التفضيلية "أجوا"، وفرض قيود على التأشيرة على المسؤولين الرئيسيين.

وتتحدى جماعات حقوق الإنسان الأوغندية حاليًا القانون، في المحاكم.

ويدرس النواب الغانيون أيضًا، مشروع قانون، من شأنه أن يعاقب على تعريف المثليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات قد يواجه الأشخاص الذين يناضلون من أجل حقوق المثليين أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.