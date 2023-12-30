مختار الغباشي: قناة السويس أهم مجري ملاحي على مستوي العالم

قال الدكتور مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تقييد حركة الملاحة عبر قناة السويس او ما تم من شركة ميرسك وبعض الشركات العالمية كان نتيجة قلق هذه الشركات من الإضطرابات التى واجهتها حركة الملاحة بالبحر الأحمر من قبل الحوثيين تجاه بعض السفن المتجه إلى إسرائيل او الخارجة منه .

وأكد الغباشي خلال لقائه بالاعلامية رشا مجدي، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ان شركة ميرسك والكثير من الشركات أدركوا ان المقصود ب تقييد حركة الملاحة هي البواخر الذاهبة إلى إسرائيل او الآتية من إسرائيل، لافتا الى ان ذلك كان تهديدا صريحا من قبل الحوثيين وقد قالوا ما من باخرة تصل الى اسرائيل او خارجة من إسرائيل لن تمر من خلال هذه الممرات البحرية ما لم توقف إسرائيل إطلاق النار داخل قطاع غزة، ويعتبر ذلك شكل من أشكال التعاطف بينها وبين المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سارعت بالعمل على تشكيل تحالف دولى لمواجهة الحوثيين فى هذا النطاق، حيث ان الجميع يدرك ان قناة السويس هي أهم مجري ملاحي على مستوي العالم.