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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: اقتصادية قناة السويس بؤرة استثمارية واعدة قادرة على توطين الصناعة

صدى البلد

أشاد المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، بنجاح الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي وصلت نحو 1.849 مليار دولار .

وقال والي في تصريحات صحفية له، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. 

وأكد المهندس علاء والي ، أن الدولة المصرية تعمل على فتح الفرص الاستثمارية ووضع تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة خاصة الصناعات الثقيلة مما يسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب.


وأشار والي، إلى ضرورة اتجاه الدولة لاستحداث خطط ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الصناعية واللوجستية بمنطقة قناة السويس خاصة وأن المنافسة العالمية أصبحت شديدة ومحاولات البعض لخطف مثل تلك الاستثمارات بعيدا عن مصر أصبحت كثيرة.


ولفت المهندس  علاء والي ، إلى ضرورة التوسع في جذب استثمارات في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس، بعدما نجحت الدولة في إنشاء مصنع بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تُراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما حدث بالفعل على مدار الفترة الماضية وهو ما يؤكد أن هذه المنطقة هي بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين. 
أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وبالتحديد خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر الجاري- بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو 1.849 مليار دولار.

علاء والي حزب المؤتمر المنطقة الاقتصادية قناة السويس

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