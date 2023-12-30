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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني: الحرب مشتعلة في كل متر بقطاع غزة.. فيديو

غزة
غزة

تحدث المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، عن الأوضاع في قطاع غزة.

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مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية بقطاع غزة|فيديو

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إشادة برلمانية بالمقترح المصري لوقف الحرب في غزة.. يضع حدا لجرائم الإبادة الجماعية من جانب الاحتلال الإسرائيلي

وقال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحرب مازالت مشتعلة في كل متر في قطاع غزة، ويقتل المئات يوميا والعالم لا يستطيع أن يتخذ موقف".


وأضاف المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني،: "إسرائيل تتحكم حاليا في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، موضحا: "مصر تقدم جهودا كبيرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني عن طريق إدخال المساعدات".

 

وأشار  المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني،: "إسرائيل تستهدف تدمير البنية التحتية في غزة حتى لا يستطيع المواطن أن يعود مرة أخرى".
 

غزة

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