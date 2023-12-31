ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

قالت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، إن المركز القومي للأجور اتفق على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 جنيه، بدلا من 3000 جنيه.

وأضافت حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك علاوة دورية بحد أدني 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 3%، بحد أدنى 200 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور

واسترسلت منسق عام المجلس القومي للأجور،: القرارات ستطبق على كل الجهات والهيئات، ولا يوجد استثناء لأي جهة، متابعا: القطاع الخاص يسعى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولديه استعداد للاستماع والنقاش للوصول إلى نقطة يتم الاتفاق عليها وتطبيقها.

وأشارت منسق عام المجلس القومي للأجور، إلى أن القطاع الخاص في مصر سيلتزم بقرارات المجلس القومي للأجور، وسيتم تطبيق تلك القرارات بداية من الغد 1 يناير 2024.