عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الجمعيات البيئية بالأردن: نحتاج إرادة سياسية للدول الصناعية لمواجهة تغير المناخ

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال عمر الشوشان رئيس اتحاد الجمعيات البيئية بالأردن، إن تصدي العالم لتغيرات المناخ يحتاج إرادة سياسية جامعة من الدول الصناعية المتقدمة والدول الكبيرة والدول التي تلوث أكثر، وتبعث غازات كثيفة إلى الغلاف الجوي بشكل كبير، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من عمان مع الإعلامية إيمان الحويزي عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الدول استأثرت برأس المال الطبيعي العالمي، وحققت أرقاما اقتصادية على صحة الكوكب، وهذه الدول معنية بشكل كبير أن تدعم صندوق الخسائر والأضرار، الذي أعلن عنه في شرم الشيخ، وفي قمة دبي وضع إطار عملي للصندوق.

دول الجنوب

أوضح أن دول الجنوب الأشد فقرًا تعاني من أزمات مركبة، منها انعدام الاستقرار الأمني والعسكري، بالإضافة لتداعيات التغيرات المناخية، ومن المهم أن نفكر بشكل مسئول، وألا ندخل دائرة بيروقراطية معقدة، مضيفا: مهم أن يكون هناك التزام دولي، وألا يكون مصير صندوق الخسائر والأضرار، نفس مصير صندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف.

وأشار إلى أن تمويل الصندوق ليس منة من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية، وإنما مسئولية أخلاقية، ولا بد من تقديم دعم مباشر واستثمار أكثر في الصناديق.

التغيرات المناخية الدول الصناعية المتقدمة الدول النامية الدول المتقدمة الدول الصناعية القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على قافلة تابعة للأونروا

اتحاد العمال: تغريم غير الملتزمين بالحد الأدنى للأجور| ومضاعفة العقوبة حال الاستمرار

بشرة خير.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في 2024

أخبار حلوة قريب في 2024.. أحمد موسى يهنئ المصريين بالعام الجديد

انتصار السيسي مهنئة المصريين بالعام الجديد: مزيد من الاستقرار والأمان لبلدنا الحبيب مصر

القاهرة الإخبارية تجري لقاءات من داخل المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش لعلاج جرحى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

صانع أم كلثوم .. الشاعر أحمد رامي كيف التقى بكوكب الشرق؟

ليلة رأس السنة| لعبة ملاهٍ تتعطل براكبيها في الجو بـ لندن.. صور

آيتن عامر تثير الجدل وتودع 2023 بفستان جرئ

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ