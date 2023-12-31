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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة : تصميم شجرة عيد الميلاد 2024 من مواد معاد تدويرها

صدى البلد

نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا لشجرة كريسماس صديقة للبيئة في إطار استعدادات وطقوس المصريين احتفالا برأس السنة الميلادية الجديدة ٢٠٢٤ من أجل إرساء أفكار إعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها على أكمل وجه.

"شجرة الكريسماس" قدمها فريق التوعية  بمناسبة أعياد رأس السنة من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من القماش، والكرتون، والفوم، وماسورة، وبرطمان بلاستيك؛ وذلك لتحقيق منظر جمالي في المنزل وتوفير التكلفة المرتفعة لأشجار الكريسماس.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كل فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية، وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ ورش عمل فنية فى مختلف المحافظات لتعليم المشاركين كيفية صنع مثل هذه المنتجات وتعريف المشاركين بقيمة الموارد المتاحة فى صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

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