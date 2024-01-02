استمارة الثانوية العامة 2024 | خبر عاجل بشأن موعدها ورابطها والأوراق المطلوبة

بدأت المدارس الثانوية العامة استعداداتها لقرب موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، اللازمة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024 .
حيث قالت المدارس الثانوية العامة للطلاب : على طلاب الصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة ” انتظام الحضور في المدارس ، حتى يتم التأكد من البيانات الخاصة بكل طالب ، للاستعداد لكتابة استمارة الثانوية العامة 2024
وأضافت المدارس الثانوية العامة : على طلاب الصف الثالث الثانوي “الثانوية العامة ” الدارسين بنظام الخدمات ، تحضير بيان نجاح بداية من الصف الثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي ، وذلك بعمل ثلاث حوالات بريدية باسم الادارة التعليمية من البريد ، والذهاب بها للإدارة التعليمية لعمل بيان النجاح عن كل سنة دراسية ، من أجل استكمال الاوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة
موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
وتساءل طلاب الثانوية العامة 2024 عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سيكون خلال شهر يناير الجاري خلال الأيام القادمة .
رابط استمارة الثانوية العامة 2024
وسوف يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/
وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تصدر لطلاب الثانوية العامة كل عام ، فلن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 من التعامل مع رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:
https://office365.emis.gov.eg/
الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024
- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر
- وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب
- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب
- أصل شهادة ميلاد الطالب
- طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات
- إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد
- إيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.