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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استمارة الثانوية العامة 2024 | خبر عاجل بشأن موعدها ورابطها والأوراق المطلوبة

استمارة الثانوية
استمارة الثانوية العامة

بدأت المدارس الثانوية العامة استعداداتها لقرب موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، اللازمة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2024 .

حيث قالت المدارس الثانوية العامة للطلاب : على طلاب الصف الثالث الثانوي “ الثانوية العامة ”  انتظام الحضور في المدارس ، حتى يتم التأكد من البيانات الخاصة بكل طالب ، للاستعداد لكتابة استمارة الثانوية العامة 2024

وأضافت المدارس الثانوية العامة : على طلاب الصف الثالث الثانوي “الثانوية العامة ” الدارسين بنظام الخدمات ، تحضير بيان نجاح بداية من الصف الثالث الاعدادي والأول والثاني الثانوي ، وذلك بعمل ثلاث حوالات بريدية باسم الادارة التعليمية من البريد ، والذهاب بها للإدارة التعليمية لعمل بيان النجاح عن كل سنة دراسية ، من أجل استكمال الاوراق المطلوبة لـ استمارة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وتساءل طلاب الثانوية العامة 2024 عن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ، ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 سيكون خلال شهر يناير الجاري خلال الأيام القادمة .

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 

وسوف يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 الدخول على رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : https://moe-register.emis.gov.eg/ 

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تصدر لطلاب الثانوية العامة كل عام ،  فلن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2024 من التعامل مع رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم ، إلا بعد استلام كل طالب للبريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

https://office365.emis.gov.eg/

 

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

  •  4 صور شخصية بخلفية بيضاء ويشترط أن يكتب على الصور اسم الطالب بالكمبيوتر
  •  وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للطالب
  • صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر
  • صور ضوئية وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن تُدفع في مكاتب البريد بالرقم القومي للطالب
  •  أصل شهادة ميلاد الطالب
  •  طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات
  • إيصال سداد قيمة تأمين التابلت وقيمته 105 جنيهات بالبريد
  • إيصال رسوم دخول الامتحان وقيمته 210 جنيهات.
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