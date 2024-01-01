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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعيد توفيق: لا أستطيع سماع أغاني المهرجانات وأنتقد الذين يروجون لها

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّه لا يستمع إلى أغاني المهرجانات، موضحًا: "مقدرش، وكتبت بالتفصيل منتقدا النقاد الذين يروجون لأهمية هذه الأغاني، ولا أعرف كيف يكون شخصا مبدعا بالمعنى الحقيقي ويسمع هذا النوع من الأغاني، ولا أظن أنّ هناك مبدعا حقيقيا لا يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية فضلا عن الأغاني القديمة".

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الليلة.. سعيد توفيق ضيف "الباز" فى أولى حلقات الموسم الخامس من "الشاهد"

وأضاف "سعيد توفيق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ أي أغنية عبارة عن كلمات ولحن وأداء مطرب، موضحًا أن كلمات المهرجانات سوقية ومبتذلة ليس بها خيال أو رؤية أو معنى وبذلك لا يتحقق أول عنصر من عناصر الأغنية وهو الكلمات.

وتابع الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أنّ هناك أكثر من علم للجمال، مثل علم جمال البيئة لا يمكن أن يستغني عنه دارس الهندسة على سبيل المثال لمراعاة محيط المباني، وهناك علم جمال الموسيقى أيضا: "أدرس حاليا لطلاب الدراسات العليا في معهد الكونسرفتوار جماليات الموسيقى، كما درست جمال المسرح لطلاب كلية الفنون المسرحية".

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