الليلة.. سعيد توفيق ضيف "الباز" فى أولى حلقات الموسم الخامس من "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة، ليحكي عن شهاداته وتحليل الفترة الحالية، ويعلق على ظهور نوع جديد من الغناء وهو "المهرجانات"، وذلك في الموسم الجديد لبرنامج الشاهد.

كما يتحدث الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة، عن سمات الشخصية الإخوانية، وتنطلق الليلة أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج “الشاهد”؛ ليوثق شهادات المفكرين والمثقفين.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار، والبدري جلال.