محمد الباز: مصر لا تدخر جهدا للوصول لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، إن مصر لا تكف عن بذل الجهود للوصول إلى وقف إطلاق النار من اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "صانع القرار المصري منذ بداية الأزمة لا يخفي شيء أو خطوات تجاه الأزمة بل يتم إعلانها على الفور".

وأشار: "مصر تعمل على اقتراح إطاري وهو عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تم الاسترشاد في صياغتها إلى الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لأطراف النزاع، حتى يتحول إلى مبادرة عملية قابلة للتنفيذ، ويتم عرضه على أطراف النزاع".

وأوضح: "كل طرف يكون لديه أولويات ولديه طلبات واحتياجات، والاقتراح الإطاري المصري يتم عرضه على أطراف النزاع لمناقشته ثم تأتي ردود الأفعال على المقترح، وعندما تأتي الأفكار يتم صياغة من أخرى لبلورة فكرة واضحة".

وتابع الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور،: "مصر تتحدث عن اقتراح إطاري قابل للنقاش والتعديل".