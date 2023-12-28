إجراء غير مسبوق من مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن غزة

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عدة طلبات قدمت مؤخرا من قادة الأجهزة الأمنية لإجراء مداولات حول ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، نقلا عن مصادر سياسية وأمنية، أن نتنياهو لا يريد الكشف عن الدور المتوقع لمسؤولي السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية في غزة بعد الحرب.

ومن بين الذين قيل إنهم قدموا الطلب رؤساء الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي.

وقال مسؤولون أمنيون لم يذكر أسماؤهم في التقرير، إن المناقشات مهمة للتخطيط للمراحل التالية من الحرب ويحثون الحكومة على معالجة الأمر بسرعة، مضيفين أن نظرائهم الأمريكيين يطالبون أيضًا بإجابات.

ردا على ذلك، قال مكتب نتنياهو إنه أصدر تعليماته لكبار المقربين منه بالتحضير لمداولات أولية حول هذه المسألة.