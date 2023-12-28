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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأردنية يخص مواطني المملكة الهاشمية في غزة

ارشيفي
ارشيفي

 

تتابع مديرية العمليات في الخارجية الأردنية ، وسفارة المملكة بالقاهرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح ووفق ما صدر عن  الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية  السفير د.سفيان القضاة
بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 119 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

واشار السفير القضاة الي إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1036 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 581 منهم.
 
وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
– 00962799562903
– 00962799562471
– 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]

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