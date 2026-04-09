وزير التجارة الخارجية: الاستثمار في التكنولوجيا يقود مرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي المصري

ولاء عبد الكريم


التقى الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بـ نعيم يزبك رئيس Microsoft للشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في السوق المصري، ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، إلى جانب استعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها للتوسع خلال المرحلة المقبلة.
 

حضر اللقاء ميرنا عارف المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت للأسواق الناشئة وأفريقيا، ومحمد قاسم المدير العام للشركة في مصر، وأحمد عطية رئيس القطاع الحكومي بالشركة.
وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة مايكروسوفت، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز نمو الشركات المحلية، إلى جانب أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وخلق فرص عمل عالية القيمة.
كما تم استعراض دور الشركة في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة المرتكزة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك للجهات الحكومية والقطاع المصرفي والمشروعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الناشئة، فضلاً عن برامج بناء القدرات الموجهة للشباب.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في التوجه الاستثماري للدولة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية للتوسع في السوق المصري وضخ استثمارات جديدة، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي تنافسي ويعزز قدرة الصادرات الخدمية المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
واستعرض الوزير الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، خاصة من خلال المناطق الاستثمارية، والتي توفر بيئة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وتيسيرات إجرائية وحوافز متنوعة تدعم أنشطة الشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية.
ومن جانبه أكد نعيم يزبك وجود شراكة استراتيجية بين شركة مايكروسوفت والحكومة المصرية منذ عام 2001، تضمنت توقيع اتفاقية شاملة مع Ministry of Communications and Information Technology Egypt لتوفير حلول تكنولوجية موحدة للجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن التكامل الرقمي.
وأشار إلى أن هذه الحلول أسهمت في دعم البنية التحتية لعدد من المشروعات القومية، من بينها البنية التكنولوجية بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن البنية التكنولوجية والحلول الرقمية في المتحف المصري الكبير.
وأضاف أن الشركة قامت خلال العام الماضي بتمويل وتنفيذ أكثر من 100 مشروع وطني استراتيجي في مصر، إلى جانب 84 مشروعًا قوميًا يجري تنفيذها حالياً، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين ودور التكنولوجيا في دعم مسيرة التنمية والتحول الرقمي.

