التنمية المحلية: إنشاء 9 مقار للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وتشغيل تجريبي لـ8

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إنجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة التي تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة ، وأكد وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، انه تم تشغيل عدد (9) مراكز سيطرة بـمحافظات (بورسعيد - الإسماعيلية – السويس - الأقصر - جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية – القاهرة- الدقهلية)، وسيتم افتتاح عدد (8) مركز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم- بني سويف-مطروح- الوادي الجديد – المنوفيـة –اسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلـس الـوزراء بالتنسـيق مع المحافظات وادارة الإشارة، مشيرًا إلي أنه جارى العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز عدد (10) مراكز، موضحًا أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

وأوضح آمنة، أنه بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراجعـة صـيانة جميـع المعدات الهندسـية المختلفـة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول تم عقد اجتماع بمشاركة السادة وزراء الإسكان والموارد المائية والري والبيئة مع السادة المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعي وحالة الترع والمصارف لمواجهة اخطار السيول والأزمات، حيث تم اعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالي المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول (22523) تضمنت (20804) معدة خاصة بالمحافظات، و (1719) معدة خاصة بشركة ميـاه الشـرب والصـرف الصحي، مشيرًا إلي أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ اعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة اخطار السـيول والكـوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة – مطروح – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد)

وأشار إلي أنه كلف الإدارة العامة للازمات بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، حيث تم تنفيذ عدد (6) دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ عـدد (4) دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ عدد (4) دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامــة والطــوارئ بمركــز تــدريب التنميــة المحلية بســقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدرب من جميع المحافظات وجارى الإعداد لتنفيـذ عدد (4) دورات آخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع صقر بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في عـدد (12) محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور علـى اصـطفاف المعـدات لمجابهة الأمطار والسيول وفـرض موقـف طـارئ وعمـل تجربـة ميدانيـة وكـذلك المرور على مراكز الإغاثة .

IMG-20240102-WA0065

IMG-20240102-WA0060

IMG-20240102-WA0063

IMG-20240102-WA0059

IMG-20240102-WA0064

IMG-20240102-WA0066