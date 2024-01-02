أرجو قبول الاعتذار.. عضو مجلس الزمالك يعتذر بعد تويتة سداد المستحقات

اعتذر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عن منشور أمس بشان سداد الزمالك لبعض غرامات الموقعة عليه.

وكتب أدهم من خلال حسابه الشخصي اكس :" للتوضيح.. ‏لظروف توقيت الاجازات ولتعرضي للعديد من الاتصالات من الاعلاميين اضطررت لكتابة التويتة.. ‏الأصل هو إعلان أخبار النادي من خلال المتحدث الرسمي.. أارجو قبول الاعتذار".

وكان عمرو أدهم أعلن سداد الزمالك لعدد من الغرامات عبر حسابه اكس :" تم سداد حق رعاية نداي وجاري سداد حق رعاية سامسون.. ‏تم سداد جزء من المستحقات وجدولة جزء اخر.. ‏من خلال تفاوض مباشر سهل يعكس تقدير من مساعدي فيريرا لقيمة نادي الزمالك .. ‏الشكر لحسني خطاب ومساعدي فيريرا علي التجاوب.. ‏مفاوضات ايجابية مع سبورتنج واتشيمبونح وكاراكاس.. ‏الحل قريب بتوفيق من الله ".